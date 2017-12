Berenberg belässt Hapag-Lloyd auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hapag-Lloyd nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Er habe nichts in der Präsentation von Finanzchef Nicolas Burr gefunden, dass seine positive Sicht geändert habe, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem kürzlich vorstellten Quartalsbericht der Reederei und dem darauf folgenden Kapitalmarkttag habe sich zudem recht wenig Neues ergeben./ck/la Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.