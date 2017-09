Berenberg belässt Hapag-Lloyd auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hapag-Lloyd nach dem ersten Tag der Berenberg-Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen.Vorstandschef Rolf Jansen habe sich positiv geäußert zu den kurzfristigen Geschäftsaussichten sowie zur längerfristigen Dynamik in der Containerschifffahrtsbranche, schrieben die Analysten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Hapag-Lloyd dürfte ein starkes Zahlenwerk zum dritten Quartal präsentieren./ajx/ag Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.