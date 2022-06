Berenberg belässt Hannover Rück auf 'Hold' - Ziel 194 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Finanztrends Video zu Hannover Rück



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Hold" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Die europäischen Rückversicherer seien ungeliebt, unterbewertet und unterrepräsentiert, titelte Analystin Kathryn Fear in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Trotz der im laufenden Jahr unterdurchschnittlichen Kursentwicklung sei das Dividendenwachstum in einer Phase höherer Naturkatastrophenschäden bei Munich Re, Hannover Rück und Swiss Re sehr attraktiv gewesen. Auch die Kapitalausstattung sei weiterhin sehr stark./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 09:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.