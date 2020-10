Berenberg belässt Hannover Rück auf 'Hold' - Ziel 175 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen.Inflation sei schlecht für Sachversicherer und gut für Lebensversicherer, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Ökonomen der Bank erwarteten für Europa und die USA in den kommenden Jahren nur geringen Preisauftrieb, was entsprechend günstig für Sachversicherer sei. Damit einher gehe ein Niedrigzinsumfeld, in dem er Direct Line, Munich Re, Tryg und Zurich favorisiert. Auch Generali gehört zu seinen bevorzugten Werten./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2020 / 14:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.