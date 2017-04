Berenberg belässt Hamborner Reit auf 'Buy' - Ziel 12,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hamborner Reit nach Investorenveranstaltungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen.Das operative Ergebnis (FFO) des Immobilienkonzerns sollte 2017 nicht nur von akquisitionsbedingt steigenden Erlösen profitieren, sondern auch von sinkenden Finanzierungskosten, schrieb Analyst Kai Klose in einer Studie vom Donnerstag. Es dürfte damit seiner Schätzung nach am oberen Ende der angepeilten 43 bis 44 Millionen Euro liegen. Im Vergleich zum Vorjahr wäre das ein Plus von 22 Prozent./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.