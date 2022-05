Berenberg belässt GlaxoSmithKline auf 'Buy' - Ziel 1850 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Die US-Arzneimittelpreise seien nur etwa halb so hoch wie sie zu sein schienen, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Pharmabranche. 2021 hätten die von ihr beobachteten elf großen Pharmaunternehmen in den USA insgesamt über 200 Milliarden Dollar in Form von Rabatten, Skonti, Rückvergütungen von Großhändlern und Umsatzrückgaben gezahlt. Dies entspreche 46 Prozent des Bruttoumsatzes in den USA. Die EU-Pharmaunternehmen gewährten dabei mehr Rabatte als die US-Unternehmen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 13:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.