Berenberg belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 78,10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Finanztrends Video zu Fresenius Medical Care



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Buy" mit einem Kursziel von 78,10 Euro belassen. Analyst Tom Jones bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ankündigung einer neuen Management-Struktur für den Dialysekonzern. Der Schritt sei generell keine große Überraschung. Eher gelte dies für den Zeitpunkt, der nun schneller gekommen sei als von ihm gedacht./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 09:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.