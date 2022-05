Berenberg belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Quartalszahlen hätten wenig Neues zum Vorschein gebracht, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Chemiekonzern habe mehr Preissetzungsmacht als zuletzt, müsse aber im zweiten Halbjahr mit zyklischem Gegenwind rechnen. Interessant sei, dass Evonik steigende Dividenden in Aussicht stelle./jcf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 16:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.