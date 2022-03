Berenberg belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 27 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Finanztrends Video zu Deutsche Telekom



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das laut Medienberichten zum Verkauf stehende Funkturmgeschäft des Telekommunikationskonzerns stoße offenbar auf viel Interesse, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Als Bieter seien demnach sowohl Funkturmbetreiber als auch Finanzinvestoren in Erscheinung getreten. Ghazi räumt American Tower gute Chancen ein, den Zuschlag zu bekommen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / 06:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.