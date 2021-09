Berenberg belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Finanztrends Video zu Deutsche Telekom



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.Analyst Usman Ghazi bezeichnete die aktuell vom Konzern vermeldete Aufstockung des Anteils an T-Mobile US - inklusive der Ausgabe neuer Aktien an Softbank und des Verkaufs von T-Mobile Niederlande - in einer am Dienstag vorliegenden Studie als weitere klug eingefädelte Transaktion. Damit steige die Zuversicht, dass das Management auch mit den noch offenen Feldern wie etwa dem BT-Anteil durch weitere Deals Mehrwert für die Aktionäre schaffe./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 11:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.