Berenberg belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,10 Euro belassen.Analyst Adam Barrass blickt weiterhin positiv auf die bilanziellen Verbesserungen bei dem Immobilienfinanzierer. Der Fokus liege hier stärker auf der Risikoentwicklung, Rendite und Kostenkontrolle als auf dem Wachstum, schrieb der Experte in einer Studie vom Freitag. Das Management sei zwar noch vorsichtig beim längerfristigen Dividendenausblick, was sich aber ändern dürfte, sobald mehr Sicherheit in puncto regulatorischer Anforderungen herrsche./mis/gl Datum der Analyse: 01.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.