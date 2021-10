Berenberg belässt Deutsche Börse auf 'Hold' - Ziel 150 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Finanztrends Video zu Deutsche Börse



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen.Dass der Börsenbetreiber operativ etwas besser bgeschnitten habe, sei der strengen Kostenkontrolle geschuldet, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch wirke sich die Konjunkturerholung schwächer als gedacht aus und die Erlöse in den meisten Geschäftsbereichen enttäuschten. Im vierten Quartal sei zudem Druck von der Konjunkturseite möglich. Vor diesem Hintergrund und angesichts nur wenig absehbarer Übernahmeaktivitäten sei die Aktie angemessen bewertet./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.