Berenberg belässt Deutsche Bank auf 'Sell' - Ziel 4,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Sell" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen.Einige Investoren sorgten sich inzwischen, der jüngsten Kursally bei Bankaktien nicht mehr hinterherzukommen, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das Papier der Deutschen Bank sollten sie aber meiden. Das Institut habe in puncto Kapital von regulatorischen Aspekten profitiert, die Handelserträge hätten sich jedoch zuletzt weiterhin schlechter entwickelt als jene der Konkurrenz./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.