Berenberg belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 160 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Finanztrends Video zu Delivery Hero



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero nach einer hausinternen Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Finanzchef des Essenslieferanten habe sich hinsichtlich der Perspektiven der Gruppe zuversichtlich geäußert, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde weiter in einen besseren Service für Verbraucher investieren. Die Plattform solle letztendlich die Anwendung werden, an die Verbraucher sich wendeten, wann immer sie etwas benötigten -beispielsweise auch die wöchentliche Supermarktbestellung oder Dienstleistungen wie einen Bügelservice./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 10:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.