Berenberg belässt Credit Suisse auf 'Hold' - Ziel 9,50 Franken

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Credit Suisse nach der Liquidation eines Hedgefonds mit voraussichtlich hohen Verlusten auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,50 Franken belassen.Die Einschläge mehrten sich für die schweizerische Großbank, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den vergangenen Monaten habe es bereits mehrere belastende Ereignisse gegeben. Nun seien die Aktienrückkäufe und Dividenden bedroht./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 06:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.