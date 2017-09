Berenberg belässt Continental AG auf 'Sell' - Ziel 150 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental nach dem zweiten Tag der Berenberg-Unternehmenskonferenz auf "Sell" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen.Höhere Rohstoffkosten in der Reifensparte könnten in der zweiten Jahreshälfte wohl an die Kunden weitergereicht werden, schrieb Analyst Fei Teng in einer Studie vom Mittwoch. Auch die Möglichkeit einer Abspaltung des Antriebsstrang-Geschäfts sei noch nicht vom Tisch./ajx/la Datum der Analyse: 20.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.