Berenberg belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Carl Zeiss Meditec nach vollständigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen.Der Medizintechnikhersteller habe angesicht der Corona-Krise bereits einen kräftigen Rückgang seiner Geschäftsaktivitäten angekündigt gehabt, schrieb Analyst Scott Bardo in einer ersten Reaktion am Montag. Daher habe es keine größeren Überraschungen gegeben, doch die Signale mit Blick auf das dritte Geschäftsquartal seien zum Teil deutlich negativ./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.