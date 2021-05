Berenberg belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Ziel 7,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund nach dem Sieg im DFB-Pokal und der Qualifikation für die Champions League auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen.Die Westfalen hätten mithin eine erfolgreiche Woche hinter sich, schrieb Analyst Trion Reid in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einer turbulenten, von der Pandemie und damit einher gehenden hohen Verlusten gekennzeichneten Saison könne die kommende Spielzeit wieder ein "Back to normal" werden. Mit Fans im Signal-Iduna-Park könnten auch die Werbeeinnahmen wieder zulegen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.