Berenberg belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen.In Euro umgerechnet wären dies am Stichtag etwa 340 Euro. Das zweite Quartal sei geprägt gewesen von der hohen Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff der Mainzer, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngste Kursrally sei wohl mitgetragen von der Perspektive für baldige Booster-Impfungen, die den Aktienkurs vorerst volatil machen dürften. Angesichts dessen, dass sein Kursziel deutlich unter dem aktuellen Kurs liege, kündigte er eine Überprüfung an. Sollte zum Beispiel alle drei Jahre eine Booster-Spritze nötig werden, könnte der Wert der Aktie bis auf 550 Dollar steigen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.