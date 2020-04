Berenberg belässt BNP Paribas auf 'Sell' - Ziel 23 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Sell" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen.Ähnlich wie bei den großen US-Banken könnte auch bei den europäischen Finanzkonzernen das Investmentbanking im ersten Quartal in Zeiten der Corona-Krise für eine gewisse Unterstützung gesorgt haben, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings hätten bereits die US-Geldhäuser darauf hingewiesen, dass dies Sondereffekte gewesen seien, die rasch nachließen. Zudem hätten einige von ihnen auch ihre Jahresprognosen gesenkt. Vor diesem Hintergrund blieben die Perspektiven für europäische Banken schwierig, zumal deren Bilanzrisiken teils größer seien./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 13:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.