Berenberg belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 83 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BMW nach der Vorlage von Branchen-Absatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen.Die Autoabsätze in den USA und Europa hätten sich im Juni insgesamt gemischt entwickelt, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer Branchenstudie vom Dienstag. In Europa sei die Tendenz in allen Märkten solide gewesen, in den USA habe sich der Abwärtstrend aber fortgesetzt. Der Münchener Autobauer BMW habe in den europäischen Kernmärkten unterdurchschnittlich abgeschnitten./tih/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.