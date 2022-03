Berenberg belässt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ein Blick auf die detaillierten Jahrszahlen des Software-Unternehmens zeige, dass die internationale Expansion gut vorankomme, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Bis 2025 dürfte das Unternehmen rund ein Viertel der Umsätze außerhalb Deutschlands machen. Das internationale Wachstum untermauere seine Kaufempfehlung./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.