Berenberg belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 7 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen.Um Mitternacht ende die Frist, die der Gewerbeimmobilien-Spezialist seinen Aktionären für den Rückkauf eigener Aktien gesetzt habe, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dann werde Aroundtown auch den Rückkaufpreis festlegen, der zwischen 4,60 und 5,00 Euro je Aktie liegen solle. Da es derzeit kaum attraktive Investitionsmöglichkeiten gebe, begrüße er diese Verwendung von Veräußerungserlösen./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.