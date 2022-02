Berenberg belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 269 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Allianz-Aktie nach jüngst zahlreichen Treffen mit Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 269 Euro belassen. Das Interesse an der europäischen Versicherungsbranche sei gestiegen, auch wenn es noch hinter dem an europäischen Banken zurückbleibe, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Sektor. Bei der Allianz und Zurich habe die Frage bewegt, ob sich die beiden von ihren Verpflichtungen aus weiteren Lebensversicherungspaketen trennen könnten und zudem, ob sie zu Aktienrückkäufen zurückkehren werden./ck/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 12:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.