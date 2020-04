Berenberg belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 232 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen.Der Versicherer bleibe aufgrund des attraktiven Risiko-Ertrags-Verhältnisses seine erste Wahl, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Huttner ist zuversichtlich, dass die Dividende für 2019 wie geplant ausgezahlt wird. Hingegen gehe er davon aus, dass die Prognose für den operativen Gewinn im laufenden Jahr um 2 auf 10 Milliarden Euro abgesenkt werden dürfte./ssc/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.