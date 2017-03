Barclays startet Zalando mit 'Overweight' - Ziel 49,75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Zalando mit "Overweight" und einem Kursziel von 49,75 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die Aktie des Online-Händlers sei unterbewertet und sein bevorzugter Titel in der Branche, schrieb Analyst Andrew Ross in einer Erststudie vom Donnerstag. Zalando gehöre ins Portfolio jedes Anlegers, der auf den Einzelhandelssektor und die Internetbranche setzen wolle./gl/he Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.