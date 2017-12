Barclays startet Unibail-Rodamco mit 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unibail-Rodamco mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 240 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die Aktie sollte von dem verbesserten Umfeld für Immobilienwerte profitieren und dürfte sich besser entwickeln als die Papiere britischer Wettbewerber, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Einschätzung gab der Experte ab, bevor Unibail-Rodamco die Übernahme des australischen Konkurrenten Westfield Corporation für 15,8 Milliarden US-Dollar angekündigt hat./she/ck Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.