Barclays startet Thyssenkrupp mit 'Underweight' - Ziel 8,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Thyssenkrupp mit "Underweight" und einem Kursziel von 8,50 Euro in die Bewertung aufgenommen.Analyst Tom Zhang geht in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung grundsätzlich positiv an europäische Stahlkocher heran. Der Markt rechne offenbar mit einem Kollaps der Stahlpreise, er sehe diese aber am Jahresende noch auf einem nicht eingepreisten Niveau. Bei Thyssenkrupp sei aber besondere Vorsicht angebracht wegen der Risiken im China-Geschäft und bei der Umstrukturierung./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 13:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 15:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.