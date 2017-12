Barclays startet TAG Immobilien mit 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat TAG Immobilien mit "Overweight" und einem Kursziel von 17,10 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die Aktien der Immobiliengesellschaft würden zwar im Branchenvergleich mit einem Aufschlag bewertet, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es in den nächsten Jahren einige Kurstreiber. Den europäischen Sektor bewertet Bunck derweil "neutral"./la/das Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.