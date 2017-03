Barclays startet Ströer mit 'Overweight' - Ziel 56 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Ströer mit "Overweight" und einem Kursziel von 56 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die Aktien des deutschen Marktführers bei Außenwerbung seien immer noch unterbewertet, schrieb Analyst Asen Kostadinov in einer Studie vom Mittwoch. Das Unternehmen dürfte weiter von der Expansion in den Online-Werbemarkt profitieren./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.