Barclays startet Nutrien mit 'Overweight' - Ziel 116 Dollar

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des Düngerherstellers Nutrien mit "Overweight" und einem Kursziel von 116 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Er rechne über das Jahr 2023 hinaus mit einer knappen Verfügbarkeit von Agrarprodukten, schrieb Analyst Benjamin Theurer in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies sei eine gute Voraussetzung für den Sektor - trotz der zuletzt schon relativ guten Kursentwicklung./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.