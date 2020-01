Barclays senkt Ziel für Valeo auf 38 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Valeo von 40 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Analyst Erwann Dagorne senkte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnerwartungen für die Autozulieferer. Zunehmende CO2-Risiken in Europa und wenig Hoffnung auf eine Erholung in China hätten die globalen Absatzerwartungen für Pkw deutlich eingetrübt. Die Papiere der Franzosen zählen aber weiter zu seinen Favoriten./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2020 / 13:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2020 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.