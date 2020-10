Barclays senkt Ziel für Unilever auf 5420 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever PLC von 5480 auf 5420 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.Nach den Umsatzzahlen des britisch-niederländischen Konsumgüterherstellers zum dritten Quartal nahm Analyst Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie nun eine minimale Änderung am Kursziel der in London notierten Aktie vor. Das Kursziel der in Amsterdam gelisteten Aktie blieb unverändert. Die Marktanteilstrends aus dem zweiten Quartal und damit die Wettbewerbsfähigkeit hätten sich etwas verbessert, schrieb er./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 00:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.