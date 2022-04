Barclays senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 9 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Finanztrends Video zu thyssenkrupp



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Stahlproduktion in China dürfte im zweiten Halbjahr 2022 fallen, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So schienen chinesische Stahlkonzerne derzeit nur kleine Gewinne zu machen, da die Nachfrage des Immobiliensektors träge sei und die Lagerbestände saisonal hoch seien. Damit ergebe sich auch ein negativer Ausblick für Eisenerz./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2022 / 21:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.