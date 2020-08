Barclays senkt Ziel für Telefonica auf 4,40 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Finanztrends Video zu Telefonica



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica nach Quartalszahlen von 4,60 auf 4,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Die Resultate des spanischen Telekomkonzerns seien in etwa so schwach wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2020 bis 2022./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 05:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2020 / 05:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.