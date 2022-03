Barclays senkt Ziel für TAG Immobilien auf 24 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TAG Immobilien von 26 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem verstärkten Engagement in Polen und einer umfangreichen Entwicklungspipeline sei die Investmentstory des Immobilienkonzerns nicht mehr so einfach, wie sie einmal war, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / 12:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.