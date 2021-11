Barclays senkt Ziel für Scout24 auf 65,50 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

Finanztrends Video zu Scout24



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 nach Quartalszahlen von 66,90 auf 65,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Der Betreiber von Online-Plattformen habe einmal mehr weitgehend erwartungsgemäße Umsätze und gedämpfte Margen berichtet, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es fehle an Geschäftsdynamik, und günstig sei die Aktie auch nicht. Ross senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) sowie den Free Cashflow. Er bevorzugt die Papiere von Branchenkollegen wie Adevinta, Schibsted und Autotrader./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 20:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.