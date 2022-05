Barclays senkt Ziel für Schneider Electric - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 185 auf 175 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäischen Kapitalgüterunternehmen hätten einen außergewöhnlich starken Jahresauftakt hinter sich, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Aber das laufende Quartal werde angesichts der Auswirkungen des Ukrainekrieges sowie der Corona-Lockdowns in China schwierig. Die Konsensschätzungen müssten noch weiter nach unten revidiert werden. Schneider sieht Brorson derweil als Kernempfehlung in der Branche. Die Franzosen dürften ihre Führungsstellung beim Umsatz- und Ergebniswachstum behaupten./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2022 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.