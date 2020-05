Barclays senkt Ziel für Ryanair auf 11,60 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 12,30 auf 11,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Der Billigflieger versuche bei der Rückkehr in den Flugbetrieb ab Juli einen Kick-Start - mit klaren Sicherheitsregeln und verlockenden Preisen, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei jedoch zu früh, um beurteilen zu können, ob die Europäer bis dahin wieder reisewillig sind. Nach den Geschäftsjahreszahlen nahm die Expertin Anpassungen an ihren Schätzungen vor. Langfristig blieben die strategischen Ambitionen von Ryanair aber unverändert./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2020 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2020 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.