Barclays senkt Ziel für Renault auf 45 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 59 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Mit Blick auf die Emissionsziele 2020 seien Autohersteller nun etwas besser positioniert, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei Renault hier im Vergleich zur Konkurrenz eher schlechter aufgestellt. Die Gewinnmargen der Franzosen dürften 2020 weiter fallen. In puncto Zollstreit sei das Umfeld für die Branche derweil zunächst freundlicher als 2019. Gleichzeitig dürften aber die Absatzzahlen der Branche weltweit das dritte Jahr in Folge sinken./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 00:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2020 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.