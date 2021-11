Barclays senkt Ziel für Mister Spex auf 25 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Mister Spex von 29 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den zuvor gesenkten Jahreszielen hätten die Drittquartalszahlen nicht mehr überrascht, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er berücksichtigte den vorsichtigen Ausblick nun in seinen Schätzungen. Das mittelfristige Potenzial, das in dem Online-Optiker stecke, bleibe aber intakt./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2021 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2021 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.