Barclays senkt Ziel für Metro AG auf 9 Euro - 'Equal Weight'

Finanztrends Video zu Metro St



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Metro AG nach Quartalszahlen von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die ermutigende Geschäftsentwicklung des Handelskonzerns in Westeuropa sei durch die Sorgen über die schwer vorhersagbare Entwicklung in Russland sowie die Risiken einer möglichen Rezession überschattet worden, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 14:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2022 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.