Barclays senkt Ziel für Just Eat Takeaway.com - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 85 auf 58 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel für die Leiferando-Mutter berücksichtige die gesunkene Branchenbewertung, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien böten aber weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. So sei das Management immer noch sehr aufgeschlossen, wenn es um strategische Optionen in den USA geht./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / 21:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2022 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.