Barclays senkt Ziel für FMC auf 70 Euro - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Finanztrends Video zu Fresenius Medical Care



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC vor den am 22. Februar erwarteten Jahreszahlen 2021 von 73 auf 70 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Equal Weight" belassen. Beim Dialysespezialisten werde weiterhin wegen Covid-19 die Übersterblichkeit im Fokus stehen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechne mit Blick auf US-Daten im Dezember nicht mit einem nennenswerten Anstieg. Das untere Ende der konzerneigenen Jahresziele 2021 dürfte FMC zudem erreicht haben, schrieb er und senkte seine Ergebnisschätzungen für 2021 bis 2023./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 17:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.