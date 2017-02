Barclays senkt Ziel für ExxonMobil auf 94 Dollar - 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ExxonMobil von 97 auf 94 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen.Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts hervor. Entsprechend der Einstufung "Equal Weight" rechnen die Analysten von Barclays Capital damit, dass sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten in etwa wie die anderen Titel im beobachteten Sektor entwickeln wird./tih/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.