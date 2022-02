Barclays senkt Ziel für Daimler Truck auf 40 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund eines langsameren wieder Hochlaufens der Produktion im vierten Quartal, höherer betrieblicher Ineffizienzen und verstärktem Gegenwind bei Rohstoffen gehe er davon aus, dass der Lkw-Bauer ergebnisseitig sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtgeschäftsjahr am unteren Ende der unternehmenseigenen Prognosen rauskommen werde, schrieb Analyst Erwann Dagorne am Montag in einem Ausblick auf das Zahlenwerk. Er bleibe aber positiv gestimmt, was die Gewinn- und Barmittelentwicklung für 2022 und 2023 betreffe./ck/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 00:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.