Barclays senkt Ziel für Aixtron auf 13 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Finanztrends Video zu Aixtron



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 13,50 auf 13,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Analyst Andrew Gardiner passte seine Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des Halbleiterzulieferers für das dritte Quartal an. Mit seiner Umsatzprognose für 2020 bleibt er leicht unter dem Mittelpunkt der avisierten Zielspanne./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 21:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2020 / 21:22 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.