Barclays senkt Ziel für Ahold Delhaize auf 18,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 22,50 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der wachsende Einfluss von Amazon im Lebensmittelhandel habe für Panik gesorgt und die Aktie des stark in den USA engagierten niederländisch-belgischen Supermarktkonzerns belastet, schrieb Analyst James Anstead in einer Studie vom Freitag. Weiterhin solide Quartalsergebnisse könnten diese Sorgen aber zersteuen. Ahold Delhaize punkte zudem mit einer attraktiven Ausschüttungspolitik an die Aktionäre./she/zb Datum der Analyse: 01.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.