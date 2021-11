Barclays senkt Ziel für Adler Group auf 12 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adler Group von 20 auf 12 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen.Die Veräußerung von 2,5 Milliarden Euro schweren Vermögenswerten sichere dem Immobilienkonzern kurzfristig Liquidität und scheine den Kreditmarkt vorerst zu beruhigen, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte aktualisierte entsprechend seine Schätzungen. Die Auswirkungen der Verkäufe auf den Barmittelfluss dürften jedoch nicht vergessen werden./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.