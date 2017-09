Barclays senkt Vinci auf 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vinci von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft.Die Aktien des Bau- und Infrastrukturkonzerns böten nach dem im Branchenvergleich überdurchschnittlich starken Kursanstieg seit Jahresbeginn nur noch ein begrenztes Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Zudem könne das Unternehmen nur in eingeschränktem Maße aus eigener Kraft wachsen./la/ag Datum der Analyse: 08.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.